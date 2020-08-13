В Московской области столкнулись шесть машин

На 19-м километре трассы М1 "Беларусь" в Московской области произошла авария с участием шести автомобилей, среди которых был грузовик, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается об одном пострадавшем. Обстоятельства массового ДТП устанавливаются.
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