В Пензе 5 человек пострадали в результате ДТП

В Пензе произошла серьезная авария. Уточняется, что столкнулись отечественный автомобиль и иномарка.
По данным телеканала "360", пострадали пять человек, в том числе двое детей. Выясняются все обстоятельства случившегося.
В Пензе произошла серьезная авария. Уточняется, что столкнулись отечественный автомобиль и иномарка.
По данным телеканала "360", пострадали пять человек, в том числе двое детей. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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