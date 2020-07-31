Пострадал ребенок: авария в Москве попала на видео

Днем 31 июля в районе дома на пересечении Щелковского шоссе и 16-й Парковой улицы на востоке Москвы столкнулись грузовая "Газель" и легковой автомобиль, передает сетевое издание "Москва 24". В результате ДТП пострадал годовалый ребенок. После аварии оказались перекрыты две полосы движения транспорта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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