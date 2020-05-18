S60: шведский спортивный седан от Volvo

Спортивный седан S60 среднего класса был впервые показан публике в 2000 году. Тогда автомобили были слегка угловатыми, а бензин невероятно дешевым. Целью модели было, ни много, ни мало, конкуренция с BMW третьей серии и Mercedes C-класса. Эта благородная миссия возложена на шведский автомобиль и до сих пор.

Насколько задорный харизматичный седан справляется с этой целью, мы постараемся выяснить прямо сейчас.

Строгий спортивный поджарый силуэт, подкрепленный весьма симпатичным обвесом. Лицевая часть – полный хайтек, с угловатыми “ноздрями” под противотуманные фары”, придающие, в общем-то всегда мирному облику машины непривычную для Volvo хищность. Узкий прищур светодиодных фар формы “молот Тора”, если вы не знали. И конечно же стильная узнаваемая решетка с не менее узнаваемым логотипом, обозначающим, кстати, не Марс, как некоторые могли подумать, а алхимический знак железа.

Сзади – настоящая сказка. Плавная дуга крышки багажника – легкий намек на то, что здесь вообще-то не помешал бы спойлер. Невероятно круто смотрящиеся фонари, и узкие выхлопные трубы, в паре разнесенные по разные стороны кормы. Мне нравится.

Внутри все солидно. Сразу понятно, что это вам не хухры-мухры, а бизнес-седан. Широкие статусные кожаные сиденья с ручной отстрочкой, строгий обманчиво минималистичный интерфейс (на самом деле, все спрятано в экране бортового компьютера, но к этому мы еще вернемся).

Между дефлекторами климат-системы (на которых закрепить держатель для телефона - целая история, так как они вертикальные) расположено сердце, глаз и мозг этого автомобиля – штуковина, впечатлившая меня еще пять лет назад в XC90, – сенсорный экран бортового компьютера.

Начнем с того, что он не просто сенсорный: он оборудован инфракрасной сеткой, которая гарантирует, что нажатие будет зарегистрировано, даже если на улице дикий мороз (головная боль всех сенсорных экранов). Во-вторых, он вертикальный (здравствуй, планшет!), и это очень удобно. Впрочем, пять лет назад, когда о таких интерфейсах, да еще и сенсорных, никто слыхом не слыхивал, впечатление создавалось космическое. Сегодня хочется сделать экран побольше, ибо обычно опасливые на поворотах в плане нововведений конкуренты уже подхватили эту идею, и насоздавали своих UI (user interface), которые ничуть не хуже. Да и экраны уже выросли. Впрочем, за счет красивых шрифтов и интуитивной понятности всех элементов управления, которой так много где не хватает, Volvo сможет держать оборону до прихода подкрепления (или обновления).

Столь же строгий минимализм стоит во главе угла и в других элементах начинки автомобиля, и это очень красиво. Правда из-за этого некоторые настройки, которые раньше были под рукой, сегодня приходится искать, перелистывая экран, что не так хорошо сказывается на дорожной безопасности. Будьте осторожны.

Двухлитровый 249-сильный мотор – максимум, что вы можете себе позволить. И не о цене сейчас речь, я к вам в карман не заглядывал, а о том, что это максимальная доступная комплектация, и быстрее чем 6,4 секунды разогнаться в этом кузове не получится. Впрочем, цифра ничуть не обидная, вкупе с легкостью конструкции (1,6 тонны без пассажиров и водителя) этот агрегат прекрасно управляется и резво ведет себя на дороге.

Жесткой подвеску S60 я бы не назвал. Иначе как это был бы бизнес-седан? Скорее, подвеска упругая и собранная. Жесткой ее можно сделать, выбрав спортивный режим в настройках поездки, и вот тогда держись, асфальт! Полный привод и динамическое распределение крутящего момента не дадут заскучать в поворотах, а умные системы стабилизации и контроля не дадут зазеваться.

260 км/ч на спидометре выглядят довольно многообещающе, однако электронное ограничение срабатывает на отметке 240. И на этой скорости автомобиль себя ведет стабильно и устойчиво.

Что касается звука, то, надо признать, Bowers&Wilkins знают свое дело. 15 высококлассных динамиков с киловаттным усилителем - штука серьезная. Хотя и обойдется эта опция в 218 тысяч рублей, но чего только не сделаешь ради хорошего “саунда”.

Уникальная система создания звуковых режимов может воссоздать акустику всемирно известного Гетеборгского зала, а может перенести вам в “Джаз-клуб” при помощи одноименного режима, где все звучит близко и до хруста отчетливо. Наравне с мерседесовским Burmester, эта акустика заставила меня переслушать львиную часть аудиоколлекции, просто чтобы понять как любимые композиции должны звучать в эталоне.

Гитара разместилась в багажнике прекрасно, хоть и по диагонали, но оставив массу места для других вещей. Объем багажного отделения здесь – 442 литра. А еще присутствует интересная “фишка”: если опции автоматического закрытия багажника у вас нет, то можно дать команду на закрытие центрального замка, когда вы закрываете крышку багажника. Это позволяет не доставать лишний раз брелок из кармана, допустим, если у вас заняты руки.

Прекрасный образец бизнес-спортивного седана, до отметки “спорт” Volvo S60 все-таки не тянет. А вот бизнес – вполне. Несмотря на то, что превышать в мегаполисах теперь решительно негде, предложить потребителю более скоростную версию можно было бы. Ценовой сегмент (от 2 480 000 рублей) вполне приличный, и с конкурентами, в принципе, в ногу (Мерседес C от 2,52 млн, BMW 3 от 2,53 млн.).

Мне очень понравилась внутренняя эргономика автомобиля и легкость в его управлении. Умный автомобиль вообще сейчас в моде. Если вам понравился или не понравился автомобиль Volvo S60, напишите в комментариях. Обсудим!

Обзор подготовлен для портала dni.ru