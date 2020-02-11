Страшная авария под Челябинском унесла жизни трех человек

Утром 11 февраля в Челябинской области случилась серьезная авария. На 101-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск столкнулись автомобили Ford Focus и Haval, передает НСН.
В результате ДТП погибли три человека. Пять человек, включая маленького ребенка, попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает "Пятый канал".
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