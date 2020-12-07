Infiniti QX60: семейный кроссовер

Среднеразмерный семиместный кроссовер класса luxury-класса, выпускаемый под маркой Infiniti – премиальным суб-брендом японского автопроизводителя Nissan. Автомобиль выпускается с 2013 году в США, где неоднократно был удостоен звания самого безопасного автомобиля года, а также в 2019 году – как автомобиль с “наименьшей стоимостью владения за пятилетний период”.



КАК ВЫГЛЯДИТ:



Волнообразно и загадочно. При взгляде на QX60 возникает ощущение, что инженеров Nissan часто в детстве ставили в угол, поэтому автомобиль спроектирован практически без единой прямой линии. Все плавно, с изгибами, вздутиями и переливами. Эксцентрично, слегка чужеродно, но все равно красиво.

В обновленном Infiniti фары биксеноновые. Они не дают отстать от конкурентов в технической гонке, а также освещают дорогу гораздо лучше, чем галогеновые лампы. Двадцатидюймовые диски придают и так стремительному силуэту еще большую спортивность.

КАК ВНУТРИ:

Салон Infiniti QX60 выглядит богато. Белая кожа и пластик, деревянные вставки. Сиденья глубокие и мягкие – верный знак ориентира на американский рынок. Да и весь интерьер кроссовера весьма консервативен: небольшой экран, приборная панель со стрелками, прикуриватель. Очень удобно расположен подлокотник, рука ложится сюда непроизвольно и надежно, спасая от усталости на длинных маршрутах. На консоли расположено управление режимами поездки и подогревом/вентиляцией сидений.

Задним пассажирам сидится не просто комфортно, а вольготно. Места для ног полно, спинки сидений двигаются, и даже мультики показывают!

И для больших семей в Infiniti QX нашелся целый дополнительный ряд сидений. Они поднимаются из пола багажника, но место для ног остается, хоть и немного. Когда сиденья не используются, впрочем, их лучше держать в сложенном виде, так как подголовники кресел закрывают обзор через зеркало заднего вида.

КАК ЕДЕТ:

8,6 секунд до ста, полный привод и чего-то не хватает. Гибрид даёт о себе знать непривычной работой педали тормоза, у которой существует небольшой люфт. Для гибридов с системой рекуперации это характерная черта. Кроме того, здесь не секвентальная коробка, а вариатор, что также не очень положительно сказывается на разгоне.

Идет машина мягко и уверенно. Подвеска настроена для американского рынка, а там вообще любят, чтобы как на лодке. Ты плывешь, тебя укачивает. Не могу сказать, что пятиметровая махина на мягкой подвеске хорошо входит в повороты, но её и не для гонок берут. Водитель, помни! Тебя ждут дома. И на заднем ряду сидений.

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика от Bose звучит отлично. Не нужно ничего трогать и настраивать. Даже опция “Аудиосцена”, создающая в трехмерном звуке направление сцены, ничуть не портит картину и не искажает звучание. Не трогайте настройки. Этот звук ставили талантливые люди со вкусом.

Кстати, нужно отметить, что вместе с традиционным портом USB для зарядки, салон оборудован по последнему писку моды еще и USB-C портом. Никто не останется незаряженным!

КАК ГИТАРА:

Даже с поднятым третьим рядом сидений, гитара разместилась отлично. А это значит, что даже если вся ваша семья сидит в этой машине, то в супермаркет вы сходили не зря, и сумки точно поместятся. В крайнем случае сложите одно из сидений вместе с пассажиром. Семья большая, вас простят!

ВЫВОДЫ: Большой семейный кроссовер Infiniti QX60 это автомобиль для… домохозяйки. Особенно если это гибрид (не домохозяйка, а двигатель). Погонять на этом автомобиле получится вряд ли, но с эстетической точки зрения и с позиции комфорта этот автомобиль прекрасен