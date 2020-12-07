В Братске при столкновении иномарки с автобусом погиб человек

Серьезная авария зарегистрирована в городе Братске. Уточняется, что легковая иномарка столкнулась с автобусом.
По данным телеканала "360", в результате случившегося погиб один человек. Другого пострадавшего сейчас пытаются спасти врачи.
Серьезная авария зарегистрирована в городе Братске. Уточняется, что легковая иномарка столкнулась с автобусом.
По данным телеканала "360", в результате случившегося погиб один человек. Другого пострадавшего сейчас пытаются спасти врачи.
Примадонна не сдержала своих эмоций на публике
Телеведущая пригласила актрису в шоу
Певец раскритиковал музыканта
Новая подруга осужденного кинопродюсера вызвала общественный резонанс
Популярные темы форума
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Важно ли женщине от кого рожать?
Я парень и я хочу накачать губы
Вам делают комплименты?
вовлекла подругу в проституцию, что делать?