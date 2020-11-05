В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли медики

Утром 5 ноября на 20-м километре трассы Голдыри – Орда – Октябрьский в Пермском крае лоб в лоб столкнулись карета скорой помощи и фура. Водители обоих транспортных средств попали в больницу. Два фельдшера в результате аварии погибли, передает URA.Ru. В результате ДТП скорую помощь отбросило в кювет. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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