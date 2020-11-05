Последствия смертельной аварии в Петербурге попали на видео

В ночь на 5 ноября на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом, передает Пятый канал. Очевидцы сняли на видео последствия аварии – поваленный столб, покореженный металический забор, разбитый внедорожник и лежащее на проезжей части тело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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