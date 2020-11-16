В аварии под Иркутском погибли три человека

На 78-м километре трассы Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области внедорожник Toyota Harrier столкнулся с грузовиком DAF, передает телеканал "360". Водитель – 34-летняя женщина – и ее 45-летняя спутница скончались на месте аварии. позже в больнице от полученных травм умерла и 16-летняя пассажирка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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