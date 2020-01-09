В Москве три человека пострадали в ДТП с автобусом

На востоке Москвы в результате ДТП с участием рейсового автобуса, маршрутного такси и двух легковых автомобилей пострадали три человека. После столкновения с маршруткой автобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Из-за аварии пострадали три пассажира одной из легковых машин, пишет RT.
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