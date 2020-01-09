Московских водителей призвали быть бдительными из-за гололедицы

9 января из-за ухудшения погодных условий Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее на дорогах. По данным НСН, в столице ожидаются гололедица и порывистый ветер.
В Гидрометцентре сообщили, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ранее исполняющий обязaнности глaвы Гидрометцентрa Ромaн Вильфaнд предупредил о погодной aномaлии нa всей территории России.
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