Ауди Q8: ожидания против реальности

Сначала мне заменили модель из-за того, что машина понадобилась маркетологам в другом месте (на замену дали спортивную A7, поэтому я в обиде не остался), во второй раз кто-то из менее ответственных журналистов разбил машину за два дня до моего теста (такое тоже бывает), и в третий раз у водителя, который вот уже вез мне машину, пробило колесо. Восхищенный таким сопротивлением, я уже предвкушал во всех красках, какой будет наша встреча. Насколько оправдались мои ожидания – в этом обзоре.
Ауди Q8 – крупноразмерный кроссовер-купе. Именно так его окрестили родители-производители. До него самым большим братом в семье Ауди был среднеразмерный кроссовер Q7, и вот теперь на пьедестал почета взлетает Q8 с его почти пятиметровой длиной и высотой в 1,7 м.
Массивность и изящество – вот какое непростое сочетание удалось воплотить в жизнь дизайнерам Ауди. Острые черты, вперемежку с крупными формами делают этого “слона” ловким и быстрым, хотя бы на вид. Восхваляемая во всех последних моделях восьмиугольная решетка отлично обрамляется узкими сегментированными фарами и сложно составленным бампером.
Задняя часть крыши плавно опускается, это сейчас тоже принято, а черта заднего фонаря на всю корму – вообще последний писк моды. В общем, выглядит автомобиль современно, спортивно и очень дорого.
Внутри – скромно и роскошно. В принципе все, что сходит с конвейеров VAG, исповедует именно это правило, когда проектируется салон. Все четко, по делу, настолько слаженно и уместно, что, если бы не горизонтальные линии, которыми перенасыщено торпедо, взгляду было бы не за что зацепиться, и он бы беспомощно валялся где-то в районе педалей.
Количество физических клавиш свели к жестко необходимому минимуму. В концепт-каре на выставке в Детройте использовались сенсоры даже для открытия дверей, но в итоге инженеры решили не рисковать, и двери в автомобиле открываются как обычно, ручкой.
Всеми функциями автомобиля управлять можно через два экрана (три, если считать приборную панель). При нажатии слышится щелчок: внедряя систему сенсорного управления, методом проб и ошибок инженеры осознали необходимость обратной связи, поэтому привыкаешь к такой системе очень быстро. Добавим к этом безупречную отделку, очень комфортные сиденья с функцией массажа, огромное количество элементов из нелакированного дерева и безрамные боковые окна. Лучше и быть не может.
Обратная сторона завышенных ожиданий в том, что ложка дегтя разрастается до масштаба целого бедствия. Стихийной катастрофы не случилось, но легкое разочарование все же меня постигло. Во-первых, 249-ти лошадиных сил для почти трехтонной машины – это невероятно мало. Привыкнув к отличной маневренности и хорошей реакции на нажатие педали во всем, что носит четыре круга на шильдике, я недоумевал, почему “я вот тут жму, жму, а оно не едет”.
Нужно отдать должное, что для своего сочетания веса и мощности, Q8 выжимает из двигателя все возможное: 7 секунд не такой уж и плохой показатель для внедорожника, но за все время тест-драйва мне так и не удалось найти общий язык с коробкой-автоматом, которую я вообще вначале принял за робот. "Подтупливание" в те моменты, когда нужно уже перескочить на две ступеньки вниз и небольшая перекрутка двигателя, когда вроде бы пытаешься вести машину ровно и плавно.
Я бы очень хотел списать упомянутый мной недостаток на проблемы коробки после резвых экспериментов своих предшественников за рулем этого автомобиля, но у меня слишком мало данных, чтобы утверждать это наверняка. В любом случае, обычный азарт, который у меня всегда появляется за рулем одного из автомобилей Audi, в этот раз обошел меня стороной. А ведь, глядя на многообещающую рукоятку АКПП, так хотелось полетать…
Аудиосистема Bang&Olufsen – это прекрасно. Фирменные “пищалки”, выезжающие из торпедо – фишка топового сегмента Audi. Но дело не только в эпатажном дизайне. Акустика действительно прекрасно подобрана и настроена. И несмотря на то, что эти дни у меня попали на очередной приступ битломании, когда я две недели слушаю песни ливерпульского квартета практически без исключений, свои тестовые композиции я все же в салоне машины прогнал. Настройки можно не трогать, здесь действительно все хорошо, когда эквалайзер стоит “на нулях”.
Багажник объемом 605 литров (со сложенными сиденьями 1755) – прекрасное место, чтобы положить свою гитару, колонки, стойки для колонок, стойки для микрофонов, пульт и пару фанаток в придачу (хотя кого я обманываю?) Благодаря отдельным боковым отсекам, аптечка, жидкость для омывателя и огнетушитель (если вы правда с собой его возите) не будут весело перекатываться по багажнику во время поездки.
Цена на премиум-кроссовер начинается от 5,06 млн. рублей. Полный привод уже в начальной комплектации, светодиодные фары в ней же и очень эффектный дизайн делают эту цену вполне привлекательной. Но если бы я брал этот автомобиль себе, я бы остановился на комплектации с более мощным двигателем. А вот цвет оставил бы рыжим. Как еще поднять себе настроение после январских праздников?
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