Даже не затормозил: в Петербурге водитель иномарки насмерть сбил подростков

В Петербурге произошла смертельная авария. Парень и его девушка шли по пешеходному переходу, когда их на полной скорости буквально снес 37-летний водитель иномарки.

Пара почти дошла до тротуара, когда заметила несущуюся машину. По данным сайта "Комсомольская правда", водитель даже не попытался затормозить перед зеброй. Полиция проводит проверку по факту случившегося.