Даже не затормозил: в Петербурге водитель иномарки насмерть сбил подростков

В Петербурге произошла смертельная авария. Парень и его девушка шли по пешеходному переходу, когда их на полной скорости буквально снес 37-летний водитель иномарки.
Пара почти дошла до тротуара, когда заметила несущуюся машину. По данным сайта "Комсомольская правда", водитель даже не попытался затормозить перед зеброй. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
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