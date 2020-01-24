Есть жертвы: в Ярославле столкнулись легковушка и два автобуса

В Ярославле в ДТП с двумя автобусами и легковушкой погиб человек. Кроме того, cемь человек попали в больницу с травмами. Пострадавшим оказывают помощь медики.
На месте происшествия работают полицейские, следственно-оперативная группа и спасатели. Точную причину аварии пока не называют, передает телеканал "360".
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