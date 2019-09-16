Mercedes B180: автомобиль для начинающих

Мир трехконечной звезды удивителен и разнообразен. Купе, седаны, внедорожники, спортивные родстеры и многое другое. Цены, конечно, иногда если не пугают, то слегка удивляют. Ну а что вы хотите? Премиум сегмент.

Но Mercedes B-серии – это то, как в Штутгарте видят эконом-класс (шутка!). Скажем так, доступный ценовой сегмент. B180 – это компактный хетчбэк, созданный по последнему слову техники: все системы безопасности, комфорта и помощи водителю, обкатанные на “взрослых” моделях, здесь также представлены.

Для своего класса B180 выглядит просто отлично. Это семейный автомобиль, где форма должна быть мирной, без лишней агрессии и наворотов. В такой машине ревнивая супруга должна отпустить своего мужа в супермаркет за хлебом, не опасаясь, что на его долю выпадут внезапные эротические приключения.

Впрочем, не поймите меня неправильно: машина смотрится современно и актуально. Убедитесь сами: фирменная решетка радиатора, ломанные линии под ней и изящный переход в фары, от которых отходят горизонтальные линии, подчеркивающие форму кузова. Красиво?

Сзади все гораздо проще, хотя с формой крышки багажника поступили тоже довольно изысканно.

Современный салон B180 выглядит дороже, чем за него придется заплатить. Комбинация ткани и искусственной кожи Artico - стильное и недорогое сочетание. По удобству – на троечку. Сиденья все-таки жестковаты.

Но вот приборная панель и бортовой компьютер выше всех похвал. XXI век не просто стучится в двери, а уже пришел и обосновался здесь надолго. У меня, кстати, складывается впечатление, что для производителя установка ЖК-панели обходится дешевле, чем обычная приборная доска со стрелками и лампочками. И если раньше за ЖК-дисплей нужно было доплачивать, то скоро, чувствую, стрелки и лампочки станут дорогой классикой.

B180 определенно семейная машина. Никаких тебе стартов с пробуксовкой, резких разворотов и запаха жженой резины на поворотах. В России B-класс продается оснащенный двигателем объемом 1,3 литра мощностью 136 лошадиных сил. B 200-й модели на 14 л.с. мощнее, что позволяет ему сэкономить почти две секунды на разгоне до 100 км/ч (7,1 против 9 секунд). Но в любом случае, это не автомобиль для гонок. Для мерседеса машина жестковата, если честно, а семье хочется комфорта в семейной машине.

Данная модель оснащена звуковой системой эконом-класса. Этим все сказано. Для подобного уровня звучит неплохо, но привыкший к звуку уровня системы Burmeister в “мерседесах”, я все время чувствовал, как мне чего-то не хватает. Оставлю здесь фотографию великолепного интерфейса бортового компьютера, который правда получился на славу.

Еще один привет от будущего: здесь нет стандартных USB розеток. Только USB-C. Теперь владельцы мерседесов плачут вместе с пользователями современных макбуков и покупают дорогие переходники для подключения и зарядки своих телефонов.

Гитара поместилась без вопросов, но по диагонали. Это значит, что ничего весомого больше в багажник не положить.

ВЫВОДЫ. Семейный хетчбэк от ребят из Штутгарта влетит вам в копеечку. Цена на новенький сверкающий Mercedes B180 начинается с 2,07 миллионов рублей за самый простой вариант. Являясь хорошим семейным автомобилем, он, все-таки, дороговат. Но чего только не отдашь ради попытки заглянуть в будущее, правда?