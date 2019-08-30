В Удмуртии автобус наехал на 8-летнего ребенка

В Воткинске водитель автобуса наехал на ребенка. В момент ДТП восьмилетний ребенок находился на велосипеде.
Уточняется, что школьник выехал с тротуара на проезжую часть. По данным ИА "Удмуртия" у велосипедиста были неисправны тормоза. По этой причине водитель автобуса не успел затормозить. В результате случившегося пострадавший получил травмы.
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