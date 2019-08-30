Под Москвой электричка разорвала легковушку пополам

В Подмосковье вблизи деревни Сафоново электричка протаранила иномарку, которая застряла на железнодорожном переезде. Машину разорвало пополам.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", в салоне находились два человека. К счастью, водитель и пассажир успели выскочить перед приближающимся поездом. Электричка не получила значительных повреждений и продолжила движение спустя пять минут после ЧП. В результате столкновения погибших и пострадавших нет.
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