Трое пострадавших: в Москве произошла массовая авария

В среду, 21 августа, на Калужском шоссе столкнулись три легковых автомобиля. Авария произошла в 12 часов дня в районе деревни Сосенки в ТиНАО. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.
В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были доставлены в больницу на санитарном вертолете, передает "Москва 24". На месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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