В Башкирии иномарка насмерть сбила мужчину

Вечером 19 августа в поселке Приютово в Белебеевском районе Башкирии произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил наезд на местного жителя. От полученных травм пешеход скончался.
Как уточняет ToDayNews Ufa, мужчина шел в темноте без световозвращающих элементов. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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