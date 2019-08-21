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Авто
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов

Jaguar XF: эволюция "кошачьих"

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Люксовый спортивный седан Jaguar XF радует поклонников с 2007 года. Базируясь на модели Jaguar S-Type, во втором поколении (с 2015) автомобиль обзавелся собственной платформой. Современнее, лучше, выше, сильнее и все такое прочее. Стал ли автомобиль лучше по сравнению с моделями 2007 года? Идет ли эволюция на пользу "хищникам"?
прочитано 169 раз

Своей формой Jaguar всегда выгодно отличался на фоне собратьев по классу. Каждая линия, каждая деталь выверена и прочерчена. Фары и фонари – четкие и узкие.

Фото: Родион Газманов

Передние фары слегка сужаются ближе к решетке радиатора, создавая эффект хищного прищура перед прыжком. Ну не прелесть ли?

Фото: Родион Газманов

Цвета кузова – отдельная тема для дифирамба. За British Racing Green, например, вообще стоят очереди, и я понимаю этих людей. Да и в кадре машина в сочном цвете смотрится замечательно.

Внутри авто выглядит цельно, изящно и убедительно. Из предыдущего поколения остались и шторки на консоли, и фирменная "шайба" АКПП. Нововведением стала "дуга" над "торпедо", мною впервые встреченная в "младшем брате" XE, а на самом деле опробованная еще на XJ. А вот чего нет – так это ощущения роскоши.

Фото: Родион Газманов

В голове крутятся слова менеджера автосалона, который выдал мне на тест XF первого поколения. "В одной только двери тут больше дерева, чем в целом Mercedes S-класса", – сказал он. Теперь это, увы, не так. И обрамляющая "шайбу" панелька на консоли ситуацию не спасает. В прочном союзе дерева, кожи и алюминия победил пластик, а глянцевые поверхности, которых тоже стало гораздо больше, прекрасно собирают пыль и отпечатки пальцев, так что запаситесь салфетками в дорогу.

Сиденья мягкие и удобные, но жесткость подвески не компенсируют.

Фото: Родион Газманов

В базовой версии с двухлитровым дизелем разгон скромный – 8,5 секунды до ста. 6,5 секунды – если вы выбрали вариант R-Sport или 5,9 секунды, если это 300-сильный "незадушенный" двухлитровый бензин. Наконец, S-серия дарит водителю 380 "лошадей" с разгоном за 5,3 секунды. Довольно скромно для топового вариант, на мой взгляд.

Изначальная жесткость подвески тут на руку. Мчаться на полной скорости, азартно входя в повороты, в этой машине гораздо комфортнее, чем сидеть в качестве пассажира. И если ты знаешь, что делаешь, то с этим автомобилем очень легко найти общий язык на трассе.

Звук у двухлитрового дизеля не впечатляет. Но и фирменный рык трехлитрового бензинового мотора V6 сильно теряет при хорошей звукоизоляции, доставшейся нам еще от первого поколения роскошного седана.

Упомянутая выше хорошая звукоизоляция – лучший помощник для аудиосистемы. Meridian звучат приятно. Четкий верх при не очень мощном низе обеспечивает отличную читаемость звука даже на небольшой громкости. Прибавьте немного басы – и будет вам счастье в отдельно взятом автомобиле.

Места в багажнике полно, чтобы разместить не одну, а две гитары. Осталось освоить игру в четыре руки.

Фото: Родион Газманов

Именно этот "кот", а не домашний пушистый должен подчеркивать силу и независимость. Красив, статен, стремителен. Все это правда, но британский лоск с XF серии начал слезать пластами с тех пор, как эта линейка стала похожа на XE. А так хотелось! Однако приятная внешность, сумасшедшие расцветки и отличная база обеспечат Jaguar XF место в гаражах ценителей.

21 августа 2019, 12:59

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