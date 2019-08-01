В центре Москвы уснувший за рулем водитель вылетел в реку

На Рубцовской набережной в Москве произошло серьезное ДТП. Иномарка на полной скорости пробила ограждение и улетела в Яузу.
Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место ЧП. К этому моменту машина уже полностью ушла на дно. Чтобы ее достать, понадобилась помощь крана. В момент происшествия в салоне находился один водитель. По данным ТВ Центра, он не пострадал.
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