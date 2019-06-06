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Авто

Обновленные внедорожники INFINITI: трое из ларца

Фото: Пресс-служба
Для представления обновленной версии большого кроссовера Infiniti QX60 журналистов из России собрали в испанской Валенсии. Но не только акулы пера прибыли из России. Оттуда же были доставлены новые Infiniti QX60, а за компанию с ними – пережившие глубокий "фейслифтинг" в прошлом году огромные Infiniti QX80 и новинка марки 2019 года – компактные кроссоверы Infiniti QX50. 
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Организаторы выездного тест-драйва хотели порадовать гостей прекрасными видами испанской архитектуры, горными серпантинами и солнечным побережьем Средиземного моря, но в итоге наглядно показали, почему Infiniti в конце года покидает рынок Западной Европы. На внедорожниках Infiniti тут попросту негде ездить. Конечно, при большом желании можно, но узкие дорожные полосы, микроскопические парковочные места, дорогое топливо и постоянно снующие мотоциклисты приводят водителя в состояние перманентного стресса. Другое дело – Россия!

Фото: Пресс-служба

Комфортнее всего в городе за рулем премиального кроссовера Infiniti QX50. Этот автомобиль уже был на нашем тест-драйве в прошлом году, так что останавливаться подробно на его характеристиках не будем. Эффектная новинка 2019 года, как мы и предполагали, стала новым лицом марки и самым продаваемым Inifiniti в России. QX50 также продолжает завоевывать положительную репутацию в мире. Покупатели сразу оценили неповторимый дизайн, передовую технологическую начинку и отличные динамические характеристики автомобиля. Теперь QX50 может похвастаться и выдающейся оценкой уровня безопасности. Влиятельная американская экспертная ассоциация NHTSA ("Национальное управление дорожной безопасности") поставила Infiniti QX50 максимальный рейтинг 5 звезд по результатам тестов на безопасность.

Фото: Пресс-служба

Управлять обновленным семейным кроссовером Infiniti QX60 в условиях испанской городской застройки уже гораздо сложнее. Иногда выезжая с подземного паркинга или протискиваясь по узким улицам, приходилось буквально складывать боковые зеркала. Зато на трассе все лучшие качества QX60 проявляют себя во всей красе. В отличие от других производителей, в Infiniti решили не душить 3,5-литровый бензиновый двигатель до "налоговых" 249 л. с., а наоборот добавили при обновлении 21 "лошадку", получив на выходе 283 л. с. и 350 Нм крутящего момента.

Фото: Пресс-служба

Динамические качества Infiniti QX60 удовлетворяют во всем диапазоне скоростей, но прежде всего этот автомобиль нацелен на максимально комфортное перемещение. К чему очень располагает просторный качественный салон – приятная сторона внушительных габаритов кузова, отличные сиденья с вентиляцией и прекрасный звук акустики Bose. Также в обновленном интерьере современная мультимедийная система InTouch с 8-дюймовым экраном с сенсорным и голосовым управлением, понимающим русский язык.

Фото: Пресс-служба

Внешне отличить новый Infiniti QX60 от прошлогоднего практически невозможно. Изменения минимальны: светодиодные реснички противотуманок и пара хромированных деталей. Японцы пошли по принципу "от добра добра не ищут", порадовав целевую аудиторию лишь новыми элегантными цветами кузова: темно-коричневым, бордовым и строгим фиолетово-черным.

Фото: Пресс-служба

А вот исполинский Infiniti QX80 навел ужас на валенсийских водителей. Этот король дорог старой "рамной" школы хоть и приобрел новую "морду" в стиле QX50, ничуть не потерял в габаритах и создаваемом ими впечатлением брутальности и могущества. Достаточно взглянуть на технические характеристики флагмана Infiniti, чтобы убедиться, что там есть чем восхититься: длина – 5,6 метра, вес – 3 400 килограммов, мотор – V8 5,6 л мощностью 405 л. с., салон на восемь мест, топливный бак на 100 литров. Да это дом на колесах, а не внедорожник! Неудивительно, что чаще всего Infiniti QX80 приобретают в лизинг юридические лица и организации. И в России QX80 по-прежнему любят, что подтверждает его 10-процентная доля в сегменте рынка.

Фото: Пресс-служба

Остается только порадоваться, что из России Infiniti никуда не уходит и, наоборот, делает на наш рынок весомую ставку. В планах компании – увеличение продаж в нашей стране, что, весьма вероятно, будет достигнуто благодаря гибкой ценовой политике, отличному качеству сборки и хорошей репутации бренда. При похожих ценах у конкурентов вы, покупая любой Infiniti, всегда получите больше "фарша". Этот принцип остается неизменным, и это греет душу. 

6 июня 2019, 15:06

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