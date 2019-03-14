В массовой аварии в Москве пострадали люди

Утром 14 марта на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы столкнулись четыре автомобиля, передает сетевое издание m24.ru. В результате массового ДТП пострадали трое человек, передает RT. На месте работают экстренные службы города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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