Российским водителям ограничат время нахождения за рулем

Правительство России опубликовало постановление, согласно которому водителям автобусов и грузовиков запрещается находиться за рулем более десяти часов. Проводить за управлением машиной более девяти часов разрешается не более двух раз в неделю, сообщает РИА ФАН.
Кроме того, документ устанавливает необходимость для автомобилистов делать перерывы во время вождения. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. В кабмине пояснили, что нововведения соответствуют женевскому соглашению об управлении транспортом.
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