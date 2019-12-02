В Крыму пьяный водитель прокатил на капоте полицейского

В Крыму капитан полиции проявил храбрость во время задержания нетрезвого водителя. Сотруднику правоохранительных органов пришлось прокатиться на капоте автомобиля хулигана, который пытался скрыться.
По данным телеканала "360", полицейский смог остановить злоумышленника. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые провели освидетельствование водителя. Тот находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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