Есть пострадавшие: в Уфе автобус с пассажирами влетел в здание

Во вторник, 26 ноября, в Уфе произошла серьезная авария. На проспекте Октября вахтовый автобус "НефАЗ" врезался в пятиэтажный дом, сообщает ТАСС.
Четыре человека получили травмы и были доставлены в больницу. Остальные пассажиры продолжили поездку на другом транспорте, передает телеканал "360".
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители уточняют причины и обстоятельства ДТП, пишет ToDayNews Ufa.
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