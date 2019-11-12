Под Москвой в ДТП с грузовиком погибли три человека

В городском округе Клин столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Авария произошла на 540-м километре трассы А-108 рядом с деревней Решоткино, передает агентство "Москва".
В результате ДТП погибли три человека, которые находились в легковой машине. На месте работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Петров или Козловский?
Отказ от мяса
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Мама говорит что я уродина
Переспала за деньги
Самая интересная!