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Авто

Peugeot 5008: элегантный француз для большой семьи

Фото: Владимир Головин
Французский кроссовер появился в России больше года назад, но его до сих пор не часто увидишь на наших дорогах. А если уж встретишь – то взгляд оторвать невозможно, настолько нестандартен и притягателен его облик.
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Минивэн, ставший кроссовером

Этот облик уже знаком нам по младшей модели с индексом 3008, которая появилась раньше и стала европейским автомобилем года. Если поставить эту пару рядышком, то поначалу найти отличия будет непросто – в анфас они похожи как братья-близнецы, только старший немного повыше. А вот в профиль уже видна ощутимая разница. 5008-й длиннее почти на 20 см, а колесная база увеличена на 16 см.  И это неслучайно – ведь в предыдущей инкарнации он был минивэном и теперь позиционируется как большой семейный семиместный автомобиль с тремя рядами сидений.  

Фото: Владимир Головин

Впрочем, если ваша семья не столь многочисленна, то можно отказаться от третьего ряда и взять пятиместную версию. Взамен вы получите вместительный багажник объемом 1060 л.

Фото: Владимир Головин

Если сложить задний ряд – получится ровный пол, что существенно упрощает перевозку крупногабаритных предметов, а объем увеличивается до 1940 л. В качестве дополнительного бонуса при сложенной спинке правого переднего сиденья появляется возможность перевозки длинномеров до трех с лишним (3,179) метров.

Фото: Владимир Головин

Что необычно для большинства автомобилей – сиденья второго ряда полностью независимы друг от друга и имеют возможность индивидуальной регулировки наклона спинки и положения подушки. На этом комфорт для задних пассажиров не заканчивается: под ногами пол плоский даже по центру, к спинкам передних сидений прикреплены откидные столики, имеются персональные регулируемые воздуховоды и электророзетки на 12 и 220 вольт, на боковых окнах выдвигаются шторки.

Почувствовать себя пилотом  

Фото: Владимир Головин

Ничуть не меньше экстерьера кроссовера завораживает и его футуристический  интерьер с фирменным дизайном i-Cockpit. Водительское место скорее напоминает кабину космического корабля будущего. Тут необычно все – от оформления до подсветки. Маленький хваткий руль срезан снизу и сверху. Прямо над ним цифровая приборная панель, реализованная на 12.5-дюймовом экране с возможностью представления информации в нескольких вариантах. В зависимости от настроения можно задать изображение приборов в классическом виде или вывести на экран трехмерную навигационную картинку, а можно выбрать самый аскетичный режим, высвечивающий только показания спидометра и несколько пиктограмм систем помощи водителю.

Необычно и то, что в оформлении торпедо используются не совсем привычные материалы. Мягкая и бархатистая ткань Alcantara плавно переходит с него на обивку дверей.

Фото: Владимир Головин

По центру расположен второй восьмидюймовый тачскрин, через который осуществляется управление системами автомобиля. Манипулирование происходит через экранное меню и стильный ряд крупных металлизированных кнопок, каждая из которых отвечает за собственный раздел. И чисто французская фишка: для возврата в главное меню необходимо прикоснуться к экрану тремя пальцами. На этот же экран выводятся изображения с камер кругового обзора.

По дорогам и без них

Внешне 5008-й смотрится солидно и вполне может конкурировать со среднеразмерными кроссоверами других производителей.  Для более близкого знакомства с 5008-м нам предоставили пятиместный вариант в версии Crossway.  Ее отличительные черты призваны подчеркнуть индивидуальность владельца: черная крыша Black Diamond, алюминиевые накладки с надписью Crossway, элегантное лого на крыльях и средних стойках кузова, и даже на ковриках под ногами.

Фото: Владимир Головин

Что касается внедорожных способностей, на которые недвусмысленно намекают увеличенные арки, 18-ти дюймовые колеса, заявленный клиренс в 230 мм и даже название версии Crossway, то здесь есть одно "но" – для этой машины не предусмотрено полного привода. На этом кроссовере только передние колеса являются ведущими.

Фото: Владимир Головин

Компенсировать отсутствие привода на задние колеса призвана система Advanced Grip Control, предоставляющая возможность выбора режима езды вне дороги. Система предлагает набор настроек системы стабилизации и контроля тяги в зависимости от состояния покрытия. Впрочем, это стандартный выбор режимов для подобных систем: "Нормальный", "Снег", "Грязь", "Песок". Получается, с дороги можно съехать, но вряд ли стоит пробовать преодолеть сложные участки.

Что касается ездовых качеств на дороге, то на асфальте кроссовер очень даже неплох. Он отзывчив, и с большой точностью следует за командами руля. Благодаря немалому весу и удлиненной колесной базе 5008-й демонстрирует завидную стабильность в большинстве режимов движения. Подвеска временами может показаться жестковатой, но зато и редко пробивается на ухабах. А кренов в поворотах практически не замечено.

Фото: Владимир Головин

5008-й оснащается одним из двух двигателей: двухлитровым дизельным или турбированным бензиновым объемом 1,6 л. Оба развивают одинаковую мощность в 150 л.с. Силовая установка совмещается с отлично зарекомендовавшим себя шестиступенчатым автоматом Aisin. Тестовый Peugeot был оснащен тяговитым дизельным двигателем. И это более предпочтительный вариант для такой машины. Расход топлива с ним на трассе получился около 6 литров на 100 км, в городском режиме – около 8 литров. После нажатия на кнопку "Спорт" темперамент кроссовера заметно изменяется, езда становится более адреналиновой. 

Фото: Владимир Головин

Подводим  итоги

В версии 5008 получился весьма интересный автомобиль, который на сегодняшний день можно назвать одним из самых недооцененных на нашем рынке. Не потеряв внешнего очарования 3008-го, кроссовер приобрел более солидный облик, став при этом заметно вместительнее. Правда, придется выбирать между объемным багажником и семиместным салоном. Несмотря на размеры, автомобиль легко рулится, устойчив в поворотах и за счет длинной базы стабилен при движении по прямой. А вот на бездорожье особых подвигов от него ожидать не приходится: для 5008-го доступна только переднеприводная версия.

Фото: Владимир Головин

12 ноября 2019, 19:30

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