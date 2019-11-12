Peugeot 5008: элегантный француз для большой семьи

Французский кроссовер появился в России больше года назад, но его до сих пор не часто увидишь на наших дорогах. А если уж встретишь – то взгляд оторвать невозможно, настолько нестандартен и притягателен его облик.

Минивэн, ставший кроссовером



Этот облик уже знаком нам по младшей модели с индексом 3008, которая появилась раньше и стала европейским автомобилем года. Если поставить эту пару рядышком, то поначалу найти отличия будет непросто – в анфас они похожи как братья-близнецы, только старший немного повыше. А вот в профиль уже видна ощутимая разница. 5008-й длиннее почти на 20 см, а колесная база увеличена на 16 см. И это неслучайно – ведь в предыдущей инкарнации он был минивэном и теперь позиционируется как большой семейный семиместный автомобиль с тремя рядами сидений.

Впрочем, если ваша семья не столь многочисленна, то можно отказаться от третьего ряда и взять пятиместную версию. Взамен вы получите вместительный багажник объемом 1060 л.

Если сложить задний ряд – получится ровный пол, что существенно упрощает перевозку крупногабаритных предметов, а объем увеличивается до 1940 л. В качестве дополнительного бонуса при сложенной спинке правого переднего сиденья появляется возможность перевозки длинномеров до трех с лишним (3,179) метров.

Что необычно для большинства автомобилей – сиденья второго ряда полностью независимы друг от друга и имеют возможность индивидуальной регулировки наклона спинки и положения подушки. На этом комфорт для задних пассажиров не заканчивается: под ногами пол плоский даже по центру, к спинкам передних сидений прикреплены откидные столики, имеются персональные регулируемые воздуховоды и электророзетки на 12 и 220 вольт, на боковых окнах выдвигаются шторки.

Почувствовать себя пилотом

Ничуть не меньше экстерьера кроссовера завораживает и его футуристический интерьер с фирменным дизайном i-Cockpit. Водительское место скорее напоминает кабину космического корабля будущего. Тут необычно все – от оформления до подсветки. Маленький хваткий руль срезан снизу и сверху. Прямо над ним цифровая приборная панель, реализованная на 12.5-дюймовом экране с возможностью представления информации в нескольких вариантах. В зависимости от настроения можно задать изображение приборов в классическом виде или вывести на экран трехмерную навигационную картинку, а можно выбрать самый аскетичный режим, высвечивающий только показания спидометра и несколько пиктограмм систем помощи водителю.

Необычно и то, что в оформлении торпедо используются не совсем привычные материалы. Мягкая и бархатистая ткань Alcantara плавно переходит с него на обивку дверей.

По центру расположен второй восьмидюймовый тачскрин, через который осуществляется управление системами автомобиля. Манипулирование происходит через экранное меню и стильный ряд крупных металлизированных кнопок, каждая из которых отвечает за собственный раздел. И чисто французская фишка: для возврата в главное меню необходимо прикоснуться к экрану тремя пальцами. На этот же экран выводятся изображения с камер кругового обзора.

По дорогам и без них

Внешне 5008-й смотрится солидно и вполне может конкурировать со среднеразмерными кроссоверами других производителей. Для более близкого знакомства с 5008-м нам предоставили пятиместный вариант в версии Crossway. Ее отличительные черты призваны подчеркнуть индивидуальность владельца: черная крыша Black Diamond, алюминиевые накладки с надписью Crossway, элегантное лого на крыльях и средних стойках кузова, и даже на ковриках под ногами.

Что касается внедорожных способностей, на которые недвусмысленно намекают увеличенные арки, 18-ти дюймовые колеса, заявленный клиренс в 230 мм и даже название версии Crossway, то здесь есть одно "но" – для этой машины не предусмотрено полного привода. На этом кроссовере только передние колеса являются ведущими.

Компенсировать отсутствие привода на задние колеса призвана система Advanced Grip Control, предоставляющая возможность выбора режима езды вне дороги. Система предлагает набор настроек системы стабилизации и контроля тяги в зависимости от состояния покрытия. Впрочем, это стандартный выбор режимов для подобных систем: "Нормальный", "Снег", "Грязь", "Песок". Получается, с дороги можно съехать, но вряд ли стоит пробовать преодолеть сложные участки.

Что касается ездовых качеств на дороге, то на асфальте кроссовер очень даже неплох. Он отзывчив, и с большой точностью следует за командами руля. Благодаря немалому весу и удлиненной колесной базе 5008-й демонстрирует завидную стабильность в большинстве режимов движения. Подвеска временами может показаться жестковатой, но зато и редко пробивается на ухабах. А кренов в поворотах практически не замечено.

5008-й оснащается одним из двух двигателей: двухлитровым дизельным или турбированным бензиновым объемом 1,6 л. Оба развивают одинаковую мощность в 150 л.с. Силовая установка совмещается с отлично зарекомендовавшим себя шестиступенчатым автоматом Aisin. Тестовый Peugeot был оснащен тяговитым дизельным двигателем. И это более предпочтительный вариант для такой машины. Расход топлива с ним на трассе получился около 6 литров на 100 км, в городском режиме – около 8 литров. После нажатия на кнопку "Спорт" темперамент кроссовера заметно изменяется, езда становится более адреналиновой.

Подводим итоги

В версии 5008 получился весьма интересный автомобиль, который на сегодняшний день можно назвать одним из самых недооцененных на нашем рынке. Не потеряв внешнего очарования 3008-го, кроссовер приобрел более солидный облик, став при этом заметно вместительнее. Правда, придется выбирать между объемным багажником и семиместным салоном. Несмотря на размеры, автомобиль легко рулится, устойчив в поворотах и за счет длинной базы стабилен при движении по прямой. А вот на бездорожье особых подвигов от него ожидать не приходится: для 5008-го доступна только переднеприводная версия.