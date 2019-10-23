В Петербурге водитель ГАЗели насмерть сбил пешехода

В Петербурге водитель автомобиля ГАЗ-2705, двигаясь по строящемуся участку дороги, совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
По данным ИА "Невские новости", потерпевший получил сильные телесные повреждения. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
Кто интересней пишет, Лиона, Алла или Невеста покойника?ника?
Кем вы работаете?
Злые или добрые родители???
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Давайте Отмороженного выгоним из форума ,какого чёрта лысого он <цензура> пургу про разную <цензура>*,
Отмороженный маньяк?
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?