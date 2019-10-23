Водитель авто сбил двух человек на МКАД

В Москве водитель сбил двух мужчин, которые меняли колесо. ЧП произошло на 100-м километре МКАД.
По данным издания "Вечерняя Москва", один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
В Москве водитель сбил двух мужчин, которые меняли колесо. ЧП произошло на 100-м километре МКАД.
По данным издания "Вечерняя Москва", один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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