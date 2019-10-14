Под Уфой в аварии с легковушкой погиб человек

В понедельник, 14 октября, под Уфой произошла страшная авария. На развилке трассы М-5 столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.
В результате ДТП один человек погиб. Информация о других пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, передает ToDayNews Ufa.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Почему рак массово съедает людей?
Три раза за ночь это нормально?
Админы не дают ответить
Ваше отношение к многоженству
Беременна в 17
Давайте поиграем!