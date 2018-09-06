В Нижегородской области школьник получил травмы при столкновении иномарок

В Заволжье Городецкого района произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате ЧП пострадал 11-летний мальчик.

32-летняя женщина, находясь за рулем "Ниссана", не уступила дорогу "Шевроле". В результате этого иномарки столкнулись. Сообщается, что пострадал 11-летний пассажир "Ниссана". Родители отвезли ребенка в больницу, передает newsnn.ru.