В жуткой аварии под Нижним Тагилом погиб человек

Поздним вечером 16 августа на дороге Николо-Павловское – Алапаевск под Нижним Тагилом ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Окой", передает портал tagilcity.ru. Водитель последней от полученных травм скончался на месте. Его машину буквально разорвало от удара.
Сидевший за рулем ВАЗа доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и переломом левого бедра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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