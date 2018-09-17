В Омске произошла массовая авария

В ночь на 17 сентября на Ленинградском мосту в Омске произошла авария с тремя автомобилями, передает портал gorod55.ru. Согласно последним данным, ВАЗ-217230 при перестроении столкнулся с Hyundai Solaris. От удара иномарка вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб врезалась в LADA Largus. В результате пострадали пять человек, четверо из них были доставлены в больницу.