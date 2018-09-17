Заботливые собутыльники избили молодого водителя

Любопытный пример проявления заботы испытал на себе молодой человек, одолживший у друга автомобиль Jaguar и выпивший в компании новых знакомых. Изрядно приняв на грудь, он хотел сесть за руль, но заботливые собутыльники попытались отговорить его. Когда он начал сопротивляться, его побили, после чего отправили в больницу, передает телеканал "360".

Оказавшись в медицинском учреждении, молодой человек испугался за судьбу оставленного автомобиля, позвонил законному владельцу Jaguar и рассказал, что иномарку угнали, когда он вышел купить сигареты. Хозяин машины решил уточнить версию произошедшего в полиции. Он выяснил, что Jaguar в целости и сохранности дожидается его там же, где был оставлен непутевым товарищем.