Суеверная монахиня попала в ДТП из-за черного кота

В Италии 43-летняя монахиня попала в ДТП, чтобы избежать встречи с черным котом, который переходил проезжую часть. Женщина не справилась с управлением и врезалась в припаркованную машину, сообщает телеканал "360".

В результате аварии автомобиль загорелся. Приехавшим врачам и полиции монахиня призналась, что очень суеверна. Она хотела избежать встречи с животным, которое якобы приносит несчастье, передает НСН.