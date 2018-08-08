Porsche 718 Boxter GTS: на взлет

Быстрый как ветер. Красивый как Аполлон. Жесткий, как деревянный башмак и притягивающий взгляды, как эксгибиционист на центральной площади Ватикана. В общем-то, дальше можно не читать, потому что основные эмоции от Porsche 718 Boxter GTS я перечислил. Ниже по тексту немного цифр, много красивых фотографий (эта машина умеет позировать) и море восторгов от вашего покорного.

Из семейства “Поршей” у меня на тесте была только “Панамера”, - компромисс между бизнес-седаном и классическим Porsche, покорившим сотни гоночных трасс. Оседлать, наконец, двухместный легкий мощный “Boxter” было долгожданным удовольствием, с которым может сравниться только предвкушение от поездки, когда в руке уже лежит заветный ключ. Силуэт и спортивные элементы, которыми насыщен экстерьер этого спорткара, выглядят многообещающе.

Посмотрим на цифры и факты.

Porsche Boxter 718 GTS Цена, руб 7 252 098 Цена в минимальной конфигурации, руб 5 380 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2 497 / 365 Привод задний Разгон 0-100, сек 4,6 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 9,0 Снаряженная масса, кг 1375 Длина/ширина/высота, мм 4379/1994/1272 Объем багажника, л 150 + 275

Нередко автопроизводителям (и впоследствии покупателям) приходится выбирать между скоростью и комфортом. Посмотрим, что выбрали инженеры компании Porsche в этом случае.

Разрываться между умными и красивыми сегодня не пришлось. При всех сопутствующих спорткару фишках в виде жесткой фиксации водителя и пассажира, боковых саппортов и прочих необходимых для скоростных маневров деталях, находиться в этом автомобиле вполне комфортно. Мягкие сиденья из практичной черной кожи не вызывают желания поскорее выйти на свежий воздух после двухсот километров пути. Кстати, о свежем воздухе… Это же кабриолет!

Вот только черные сиденья летом при открытой крыше нагреваются так сильно, что вас уже не будет волновать тот факт, что для нарушителей скоростного режима и любителей спортивных понтов в аду приготовлена отдельная сковородка. С тиснением и вентиляцией.

Трехспицевый руль и минимум необходимых кнопок на нем. Подрулевые лепестки, конечно же, не из дешевого пластика, а из качественного алюминия, приятно холодящего пальцы в пору дымящегося от летней жары асфальта.

Дизайн элементов управления в Porsche всегда напоминает кабину пилота: консоль пестрит кнопками, а все линии плавные, обтекаемые, обещающие низкий коэффициент лобового сопротивления.

Существенный минус здесь – полное отсутствие места для ваших вещей, но это частая болезнь родстеров. При наличии водителя и пассажира, здесь некуда поставить не то, чтобы сумку или рюкзак, но даже бутылку воды. Впрочем, как раз о бутылках и стаканах дизайнеры в этой машине все же позаботились.

Интерфейс бортового компьютера наполненный и отзывчивый. Будучи человеком дотошным, обилие настроек я считаю огромным плюсом. Кого не устраивает – марш читать инструкцию.

Ну вот мы и подобрались к самому главному: как едет. Но как может ехать машина с разгоном в 4,6 секунды до сотни? Отлично едет.

И забудьте о музыке. То, как звучит двигатель в режиме Sport+, словами не передать. Скажу только, что это настоящий концерт, на который я бы с радостью купил билеты. И давить на газ как сумасшедший на любом относительно бескамерном участке я хотел не из-за перегрузок во время ускорения и поворотов, а для того, чтобы еще раз услышать эту песню, достойную занимать верхние строчки в гоночных хит-парадах. А как азартно отстреливается выхлоп, когда сбрасываешь газ! В общем, как музыкант и аудиофил, я влюбился в эту машину окончательно и бесповоротно.

Вот только одно “но”. Ни о какой гитаре в машине не может быть и речи. Только на переднем сиденье. Разглядывая табличку, вы могли заметить две цифры, показывающие объем багажника: 150 + 275. Все верно: здесь два отсека для ваших вещей. И несмотря на то, что в передний багажник я влез целиком, гитара все равно не поместилась.

Задний багажник чуть шире и не такой глубокий. Скажем так, когда я в очередной раз вез оборудование в очередной дом престарелых с фондом “Старость в Радость”, весь звук и инструменты ехали в отдельной машине за мной.

В завершение скажу, что это не семейная машина, не машина для бездорожья и уж точно не машина для начинающих. Но если вы знаете что делать с 365 лошадиными силами на дороге (да, по одной на каждый день в году), возьмите эту машину и езжайте прямиком на спортивную трассу. Вот именно там вы сможете раскрыть полный потенциал этого автомобиля. Думаю, это известно всем, кто хоть раз сидел за рулем настоящего Porsche.

Обзор подготовлен для портала dni.ru