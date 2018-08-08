28-летний чемпион мира насмерть разбился в ДТП

Скончался чемпион мира по бегу с барьерами Николас Бетт. Ему было 28 лет. Спортсмен погиб в аварии, передает "360". Трагедия произошла в Кении. Бетт не справился с управлением, и его автомобиль съехал в кювет. К приезду медиков бегун уже был мертв.

Николас Бетт – триумфатор чемпионата мира 2015 года, который проходил в Пекине. На дистанции 400 метров он установил рекорд.