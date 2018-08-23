Audi Q3: малышка на два миллиона

Вы не ослышались, цена на самый компактный кроссовер в линейке Audi начинается с двух миллионов рублей. Если оснастить ее по своему (точнее по моему) вкусу, то выйдет три миллиона с лишним. И это не мои извращенные фантазии, а вполне реальный рынок. А машина, кстати, хорошая.

"Девочкина" это машина или нет, решать владельцу. Округлый и компактный, чтобы стать любимым автомобилем вашей девушки, ему не хватает одного – красного цвета. Однако мощный дизельный мотор, дающий хоть и скромную цифру разгона до сотни (7,9 секунды), со светофора дергает так, что подголовники пора делать мягче. Да и вообще, с московскими камерами пора в характеристиках автомобиля давать цифру разгона не до сотни, а до 60…

Audi Q3 Цена, руб. 3 120 400 Цена в минимальной конфигурации, руб. 1 985 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1998 / 184 Привод полный Quattro Разгон 0-100, сек. 7,9 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,6 / 9,5 Снаряженная масса, кг 1680 Длина/ширина/высота, мм 4388/2019/1608 Клиренс 170 Объем багажника, л 460

В сером металлике, кстати, Audi Q3 выглядит очень даже залихвастки: решетка, кольца, светодиодные фары и спортивный обвес S-line. Задние фонари так хищно "щурятся", что хочется подойти и выведать все секреты.

Салон на удивление просторен для компактной машины, и мне есть где развернуться (хотя я даже в "смарте" не жаловался). Стиль интерьера практически спартанский. Квадратиш, практиш, гут. А вот передние стойки толстоваты и немного закрывают обзор во время поворотов.

Приборная панель выполнена в классическом стиле, а не в виде экрана. Ну а что вы хотели: все-таки не Q5. Это проще. Экран здесь только по центру. Приборная панель сильно утоплена, чтобы приборы было видно даже при самом ярком полуденном солнце.

Управление климат-контролем и остальными вспомогательными функциями автомобиля тоже устроено проще и не так изящно, как в более "старших" и дорогих моделях. И в целом неудобное. Переключатель не крутится, а отклоняется влево или вправо. Нужно держать его и ждать, пока выставится нужная температура.

Чуть выше расположена панель управления бортовым компьютером и мультимедиа. В принципе, место логичное, но я уже привык, что эти кнопки находятся на консоли, и рука постоянно опускалась вниз, находя вместо них лишь подстаканник.

Внешне сиденья мягкими не кажутся, но на самом деле они очень удобные. И с формой тоже угадали: даже во время длительных поездок спина себя чувствует прекрасно.

Пассажирам тоже повезло с посадкой. Несмотря на всю компактность кроссовера, места для ног хватает.

В движении машина, на удивление, приятная. Как я говорил, дизельный вариант оказался очень резвым, а работа АКПП отстроена практически идеально. Подвеска жестче, чем я ожидал, но для вхождения на скорости в повороты на ночных городских развязках – в самый раз.

Автозвук здесь самый обычный. Звучит стабильно, но больших восторгов не вызывает, и дифирамбы мы ему петь не будем. Достаточно добавить немного баса, чтобы акустическая картина из "неплохой" стала "хорошей".

А вот за размещение гитары "кутришка" получает твердую четверку. В багажник гитара влезла, но только наискосок, перегородив весь багажник. Ну что ж, на меня инженеры Audi, видимо, не рассчитывали.

Подводя итоги, скажу, что машина мне понравилась. Небольшие размеры, относительная резвость и комфортный салон – то, что нужно, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, рассекая городской уличный поток. Слегка кусачая цена с лихвой оправдана высоким немецким качеством, а это, как показывает практика, куда важнее.

Обзор подготовлен специально для портала Dni.Ru.