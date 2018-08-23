Под Москвой насмерть сбили велосипедиста

На 140-м километре трассы Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка в районе города Можайска Московской области насмерть сбили велосипедиста, передает сайт "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, личность водителя транспортного средства, попавшего в ДТП с велосипедом, пока не установлена. Подробности произошедшего устанавливаются.
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