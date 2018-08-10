В Татарстане водитель насмерть сбил ребенка

На Корабельной улице города Нижнекамска в Татарстане автомобиль Mercedes, за рулем которого находился водитель 1994 года рождения, сбил ребенка 2012 года рождения, сообщает портал inkazan.ru. От полученных травм тот скончался.
Отмечается, что мальчик хотел перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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