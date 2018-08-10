Автобус с пассажирами врезался в грузовик

На дороге в районе Федоровского месторождения в Сургутском районе Югры автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с идущим в противоположном направлении грузовиком "Урал", передает URA.Ru. Водитель пассажирского транспорта от полученных травм скончался на месте. Водитель большегруза, а также три пассажира автобуса, пострадали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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