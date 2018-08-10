Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Башкирии

На пересечении улиц Садовое кольцо и Чапаево а городе Октябрьском в Башкирии столкнулись ВАЗ-2115 и Toyota Camry, передает портал ToDay News Ufa. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель отечественного автомобиля, пытавшийся проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он сам, а также его 40-летняя пассажирка и двухлетняя девочка пострадали.