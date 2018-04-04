В Москве иномарка на полном ходу протаранила скорую
На камеры уличного видеонаблюдения попал инцидент на улице Земляной вал в Центральном административном округе столицы. В ролике запечатлен момент столкновения Infiniti, ехавшей на полном ходу, с каретой скорой помощи на перекрестке. В результате ДТП пострадал ребенок, которого машина скорой везла в больницу, а также фельдшер, передает "Пятый канал".
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