В Москве иномарка на полном ходу протаранила скорую

ДТП произошло в самом центре столицы. Обстоятельства аварии выясняются.

На камеры уличного видеонаблюдения попал инцидент на улице Земляной вал в Центральном административном округе столицы. В ролике запечатлен момент столкновения Infiniti, ехавшей на полном ходу, с каретой скорой помощи на перекрестке. В результате ДТП пострадал ребенок, которого машина скорой везла в больницу, а также фельдшер, передает "Пятый канал".