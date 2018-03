Найден уникальный способ избавиться от пробок

Власти Страны восходящего солнца уверены, что это поможет разрешить проблему пробок на дорогах и оптимизировать грузовые потоки. Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на телеканал NHK, средства будет выделять Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, которое разработает необходимое законодательство.

Также при ведомстве создадут экспертный совет, который будет координировать работу выбранных организаций и контролировать распределение средств. Среди компаний, которые займутся разработкой летающих авто, — Toyota Motor и Cartivator.

It's time to fly – in a whole new way than you ever thought possible. There were plenty of jaw-dropping #transportation initiatives at @CES, including @ToyotaMotorCorp #AV concept and @volocopter "flying car." https://t.co/ooNTbmZck8 #autonomous #ces2018 pic.twitter.com/KgKRW5PcmK