Найден уникальный способ избавиться от пробок

Японцы планируют избавиться от пробок с помощью летающих автомобилей. Правительство готово выделить деньги для поддержки компаний, занимающихся проектированием инновационных машин.

Власти Страны восходящего солнца уверены, что это поможет разрешить проблему пробок на дорогах и оптимизировать грузовые потоки. Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на телеканал NHK, средства будет выделять Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, которое разработает необходимое законодательство.

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Также при ведомстве создадут экспертный совет, который будет координировать работу выбранных организаций и контролировать распределение средств. Среди компаний, которые займутся разработкой летающих авто, — Toyota Motor и Cartivator.

Тем временем в Новой Зеландии прошли испытания беспилотных летающих автомобилей, сообщает телеканал "360". Машины, оборудованные 12 винтами, работают на электрической тяге и являются экологически чистым видом транспорта. Они способны развивать скорость до 180 километров в час и подниматься на высоту до 900 метров.

В салоне летающего чуда могут поместиться два человека. Без подзарядки машина может пролететь 100 километров. Пока летательные аппараты планируется продавать частным компаниям, а не физическим лицам.