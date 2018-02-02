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Авто

Audi A5 Sportback: быстрый комфорт

Фото: Audi
Несколько лет назад Mercedes Benz был единственным представителем класса так называемых многодверных купе. Именно они решились на эксперимент на базе седана E-class. Подрезанные стойки крыши, отсутствие дверных рамок, более обтекаемый кузов – в итоге получился совершенно новый автомобиль, четырехдверный CLS. Сегодня пятидверным купе сегодня никого не увидишь: по пути "Мерседеса" вначале пошли его коллеги из Германии – Audi и BMW, а затем уже и все остальные.
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Audi сотворила свое пятидверное купе на основе A4, вначале превратив ее в настоящее купе A5, а потом и в пятидверное Sportback. Нам на тест досталась бензиновая двухлитровая версия в комплектации Sport мощностью 249 л.с.

Несмотря на внешнюю красоту, с первых же секунд понимаешь, что основной функцией этого автомобиля является быстрая езда. Момент начала движения, плавность и мягкость набора скорости впечатляют даже искушенного водителя. A5 Sportback отличается чуткой реакцией на любое прикосновение к педали газа, плавными переключениями "автомата" и тишиной в салоне при любом скоростном режиме. Даже на отметке в 200 км/ч самый громкий звук, который издает автомобиль – звук работающей системы климат-контроля.

За счет переключения режимов езды Audi A5 Sportback сочетает в себе сразу три разных автомобиля. В режиме Comfort – мягкая подвеска, мягкий руль управления и минимум толчков при переключении передач. Режим Auto представляет из себя что-то среднее между динамичной и комфортной ездой. И конечно же Dynamic. В этом режиме мы получаем жесткий руль, жесткую подвеску и очень быстрые переключения коробки передач.

Технически Sportback максимально близок к А4 В9, но имеет оригинальный кузов лифтбэк и спортивный силуэт. Даром, что А5 позиционируется как более имиджевая и дорогая модель по сравнению с исходником (А4), – внешне она стала более сдержанной, если не сказать простой.

Фото: Dni.Ru

Спортивную атмосферу и ощущение роскоши в интерьере обеспечивают срезанный снизу руль, комфортные сиденья с функциями вентиляции и массажа, а также отделочные материалы очень высокого качества. Уже традиционным для Audi стало размещение кнопок управления климат-контролем, навигатором и другой электроникой на широких вогнутых спицах рулевого колеса.


Кстати, о навигации. Система MMI® Navigation plus с MMI touch предлагается как допоборудование и обойдется владельцу в 200 тыс. руб. Но она стоит своих денег, предугадывая будущие пункты назначения и предлагая маршруты с учетом пробок. 

Фото: Dni.Ru

Как и A4, новый А5 можно заказать с полностью цифровой приборной панелью. Но и аналоговая с цветным экраном выглядит отлично. Правда, в базе предлагается приборная панель лишь с черно-белым дисплеем.

Фото: Dni.Ru

Дополнительных систем в автомобиле более чем достаточно: из длинного списка опций можно выбрать все, что душа пожелает. Например, ассистент удержания в полосе, а также адаптивный "круиз", работающий до полной остановки. A5 замечает пешеходов и даже самостоятельно принимает решение о торможении, если водитель не реагирует на ситуацию. Видит опасно приближающиеся с любой стороны машины, а фоновая подсветка начинает мигать, если вы собираетесь выйти и начинаете открывать дверь, не заметив помеху.

Отдельных комментариев заслуживает багажник Sportback емкостью до 480 л (кстати, точно таким же объемом багажника может похвастаться и владельцы A4). Багажное пространство в Audi A5 можно увеличить до 1300 л с помощью раздельной спинки заднего сиденья.

Стоимость бензиновой Audi A5 Sportback стартует от 2,4 млн руб. Дизель обойдется несколько дороже – от 2,6 млн руб. Пакет внешней отделки S line добавит к стоимости еще 100 тыс. руб. 

Конкуренты

BMW 3 Gran Turismo

Кадр youtube.comТак же, как и Audi A5, построена на базе седана. Первая вариация пятидверного купе BMW 3GT появилась на рынке в далеком 2013-м. В 2016 году на Парижском автосалоне состоялась мировая премьера обновленной модели. Сейчас автомобиль предлагается на российском рынке в пяти вариациях: три бензиновых и пять дизельных моторов.

Стоимость стартует от 2,4 млн руб.

CLA Coupe

Кадр youtube.com

На российском рынке из всего многообразия представлены всего лишь несколько модификаций – бензиновые CLA 200 со 155-сильным мотором и 211-сильный CLA 250, оба с передним приводом. Отдельно предлагается бензиновый полноприводный CLA AMG 4MATIC мощностью 381 л.с.

Стоимость в базовой комплектации начинается от 2,2 млн руб. 

Автор: Анна Сорокина2 февраля 2018, 13:42

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