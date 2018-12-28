Тест-драйв: BMW 630 GT xDrive

Дизайнеры из BMW явно промахнулись с внешностью BMW 5GT, она была громоздкая и неуклюжая, трешка выглядела гораздо лучше. Видимо, поэтому про нее решили забыть и сделать новую GT из 6 серии.



Автомобиль получился лаконичный, намного лучше "толстозадой" пятерки. А внутри, собралось все лучшее из пятой и седьмой серии. "Шестерка" построена на общей для старших баварских моделей платформе CLAR, но по всем параметрам она все-таки ближе к 7-ке. Длина автомобиля – 5091 мм против 5098 у "семерки", ширина и колесная база у обеих машин одинаковая – соответственно 1902 и 3070 мм. Двигатели и интерьер от BMW 5, задняя пневматическая подвеска тоже от "пятерки", но уже от универсала. От короткой "семерки" досталась длина колесной базы, а в качестве опции – и передняя пневматическая подвеска от нее же.

Задний ряд сидений все-таки рассчитан на двоих, пусть даже это диван, а не два четко отформованных кресла, разделенных высоким подлокотником. И тем не менее, третий тут явно будет лишним. Две зоны климат-контроля и регулировки наклона спинки скрасят самый дальний путь. Места для ног не то, чтобы в избытке, но вполне достаточно для самых длинномерных и негабаритных пассажиров. Опционально можно получить экраны мультимедиа на задние подголовники, а многодетные оценят возможность установки три детских кресел с системой Isofix на заднем диване (в наше время, это редкость).

В багажник объемом 610–1800 литров легко вместятся несколько чемоданов, еще и для сноуборда или лыж место останется – спасибо складывающейся серединке второго ряда. А вот чтобы мелкая поклажа, вроде пакетов из супермаркетов, не летала из одного угла в другой, не хватает сеток или крючков.

В концепцию "золотой середины" отлично вписывается версия 630d с трехлитровой дизельной "турбошестеркой", 8-ступенчатым автоматом и системой подключаемого полного привода xDrive. Ее мы и взяли на тест. Специально для России мотор дефорсировали до налоговых 249 "лошадей". А 620 Нм крутящего момента доступны уже с 2000 оборотов.

На высокой скорости большой хетчбэк держится стабильно, а отличная командная работа всех электронных систем дает возможность передвигаться за рулем, не уставая от дороги – еще пара плюсов в сторону дальних путешествий на 6-Series GT. Помощь водителю – несметное количество электронных помощников – куда без этого в современных автомобилях. А если засиделся, то можно включить массаж – в максимальном режиме пятую точку мнет изрядно.

BMW 630 GT xDrive – это компромисс, для тех, кто перерос пятую серию, но седьмая ему велика, или тех, кто в будни хочет работать на заднем диване в пробках, а в выходные получать удовольствие за рулем.

Приличная комплектация BMW 630 GT xDrive уложится в стоимость около 5 млн. рублей, но, конечно, можно сэкономить на многих опция и упростить комплектацию, снизив цену. Минимальная цена за базовую версию начинается от 3 690 000 рублей.