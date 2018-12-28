В ДТП на Алтае пострадали восемь детей

В ночь на 28 декабря в Зональном районе Алтайского края столкнулись легковушка и пассажирская "Газель". В обоих машинах находились 11 человек, десять из них пострадали, передает RT.
Среди получивших травмы – восемь детей. Шесть человек, из которых пять – несовершеннолетние, доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Еще четверо получили легкие травмы и в госпитализации не нуждаются, однако останутся в больнице, пока их не заберут родственники.
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