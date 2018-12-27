В Удмуртии иномарка врезалась в дерево

Днем 26 декабря на 66-м километре дороги Ижевск – Ува в Увинском районе Удмуртии автомобиль Toyota Camry съехал с дороги и врезался в дерево, передает портал udm-info.ru. По предварительным данным, водитель – 43-летний мужчина – не справился с управлением. В результате он сам, а также его пассажиры – 15-летняя девочка и 46-летняя женщина – пострадали.
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